«Школа безопасности» в Ленинском округе научила школьников правилам поведения в ЧС

В библиотеке № 2 города Видное подмосковного Ленинского городского округа прошли занятия от проекта «Школа безопасности», направленные на обучение детей правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Участие в лекциях приняли представители правоохранительных органов и волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Мы объясняем детям, что ни в коем случае нельзя соглашаться идти куда-либо с незнакомцами, даже если они предлагают что-то привлекательное. Лучше обратиться за помощью к знакомому взрослому — учителю, — или позвонить маме или папе. Дети, конечно, знают, что нельзя брать конфеты у чужих, но мы хотим научить их, как действовать в самых разных ситуациях», — рассказала руководитель проекта «Школа безопасности» Дарья Валеева.

Уточняется, что занятие посетили 35 учеников третьего класса Видновской школы № 10. Основной акцент был сделан на правилах безопасного поведения в повседневной жизни. Ребятам рассказали, как безопасно добираться домой в темное время суток, что делать, если кто-то преследует, и как реагировать на предложения незнакомцев проводить до дома. Особое внимание уделялось разработке условного пароля для общения с близкими в экстренных ситуациях. На уроках также рассматривали примеры защиты от телефонных мошенников, что вызвало большой интерес у ребят.

Подобные познавательные мероприятия проводятся в библиотеке регулярно и охватывают разнообразные темы, от знакомства с интересными профессиями до изучения окружающего мира. Всего в мероприятиях «Школы безопасности» приняли участие более 200 детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.