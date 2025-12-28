Шитье вместо марафонов: будни Блиновской в колонии

Отец блогера Елены Блиновской рассказал о ее буднях в колонии. Он отметил, что женщина сейчас много шьет, сообщает «112» .

Собеседник отметил, что его дочь упорно работает. Но недавно она заболела, поэтому пролежала в санитарной части три дня.

Условия содержания в колонии блогершу устраивают, кровати там достаточно удобные. С посещениями у Блиновской пока сложно, она видит родственников раз в два месяца, они общаются через стекло с телефоном.

Блогершу задержали весной 2023 года. Сначала ей назначили домашний арест, который впоследствии заменили на содержание в СИЗО из-за нарушений условий. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом на основании ее собственного заявления в ноябре 2024 года и начал процесс реализации ее активов.

В марте 2025 года Савеловский суд столицы вынес приговор Блиновской: 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей и запрет на ведение бизнеса в течение 4 лет. Ее признали виновной в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.

«Королеву марафонов» распределили в «блатной» отряд в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области.

