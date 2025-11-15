сегодня в 17:40

Шимпанзе Мара сбежала из зоопарка в США и парализовала его работу

Шимпанзе Мара самовольно покинула вольер в зоопарке Индианаполиса в американском штате Индиана 14 ноября. Гостям пришлось спрятаться в автомобилях и безопасных местах, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Daily Star.

Мара покинула вольер и оказалась на открытой местности. Одни гости спрятались в дельфинарии, другие в машинах на парковке.

Сотрудники зоопарка быстро закрыли его и перевели на карантинный режим. В громкоговорители работники призывали людей быть на своих местах.

Сотрудники службы безопасности поймали шимпанзе примерно через час. Ее усыпили, а затем отправили обратно в вольер.

Мара приехала в зоопарк Индианополиса из Пуэрто-Рико в 2023 году. Она любознательна и проявляет активность.

