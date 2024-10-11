Студенты Серпухова приняли участие в шествии  «Флагманы образования» на Мамаевом кургане

В рамках торжественного открытия финала конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялось Шествие «Флагманов образования» на Мамаевом кургане, в котором приняли участие студенты из Серпухова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В числе финалистов конкурса в патриотической акции приняла участие студентка ГАПОУ МО «Губернский колледж» Кристина Карпачева.

Отметим, что мероприятие состоялось в преддверии 80-ти летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Событие направлено на патриотическое воспитание и укрепление исторической памяти поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.