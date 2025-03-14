Шесть ветеранов ВОВ стали почетными гражданами Орехово-Зуевского округа

Среди награжденных: Александра Семеновна Алешина, Анатолий Иванович Виноградов, Римма Александровна Дорофеева, Валентин Петрович Марьин, Владимир Савельевич Хольченков, Александр Иванович Шелякин.

«За каждым именем — великая история! Они выстояли, победили и подарили нам мирную жизнь. В силу скромности они не считают себя героями, но мы знаем правду», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В ближайшее время, до 9 Мая, ветераны получат нагрудные знаки и удостоверения. Это решение стало еще одним шагом в увековечивании подвига тех, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны.

«Наши ветераны — это живые свидетели истории, которые могут рассказать о событиях, изменивших мир. Их подвиги должны жить и передаваться следующим поколениям и рассказывать молодежи, что настоящие герои — это не переодетые персонажи комиксов и сериалов, это те, кто готов жертвовать собой ради будущего», — подчеркнул депутат Государственной Думы Геннадий Панин.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.