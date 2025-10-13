Шесть турпроектов Коломны стали призерами этапа премии Russian Event Awards

В арт-квартале «Патефонка» в Коломне состоялась церемония награждения победителей регионального этапа престижной премии Russian Event Awards 2025. Лучшие туристические проекты со всей России — организаторы фестивалей, кулинарных праздников, исторических реконструкций, молодежных форумов и этнопрограмм — соревновались за право называться лучшими в сфере событийного туризма. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В конкурсе приняли участие инициаторы из разных уголков страны — от северного Архангельска до московских площадок. Всего в финал попали 129 уникальных идей из 18 регионов России, и среди лауреатов оказались семь проектов из Коломны.

Вот достижения коломенских деятелей туризма:

— Третье место в номинации «Лучшая идея туристического события» занял фестиваль «Город эмоций» (МБУ «КГЦБС»).

— Картинная галерея «Дом Озерова» получила бронзовую награду в номинации «Лучшее деловое событие в области туризма» за проведение Открытых Абакумовских чтений.

— Проект «Сказочные Странствия» от некоммерческой организации «Вечный Город» завоевал второе место в номинации «Лучшее детское туристическое событие».

— VII Международный фестиваль спаржи, организованный Городским центром культуры и досуга города Озеры, выиграл третье место в номинации «Лучшее гастрономическое событие в населенных пунктах до 100 тысяч человек».

— Школа ремесел получила второе место в номинации «Лучшее этнокультурное событие» за фестиваль народного творчества «Краснолетье».

— Фестиваль «МультиГрад в Коломенском Кремле», организованный Дворцом культуры «Тепловозостроитель», завоевал третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек».

Кроме того, специальными дипломами отмечены два проекта, организаторами которых выступил Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский, — фестивали „Одна на всех Великая Победа“ и „Ромашковое счастье“. Также специальный диплом получил дворец культуры „Тепловозостроитель“ за фестиваль художественного творчества для детей с особыми потребностями „Мы раскрываем крылья“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.