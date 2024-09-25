Шесть тонн гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в Курск

В минувшие выходные волонтеры благотворительного фонда «Путь детства» совершили гуманитарную поездку в Курск. Они передали 6 тонн помощи для местных жителей в детский специализированный центр «Ассоль». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гуманитарная миссия прошла при поддержке движения «Волонтеры Подмосковья», Министерства культуры и туризма Московской области, АНО «МосОблПарк» и при участии МОУ СОШ «Перспектива» г. о. Власиха, поликлиники филиала № 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского г. о. Власиха, арт-пространства «Автокластер 19/21».

Сбор помощи проходил 14 сентября в рамках акции «Доброе дело» на гала-концерте второго сезона фестиваля «Город танцует в парках» в городском парке Ивантеевки. Организаторы акции — движение «Волонтеры Подмосковья». На гала-концерте фондом «Путь детства» было собрано 50 тысяч рублей, направленных на закупку помощи для жителей Курской области. Большую часть гуманитарного груза собрали организации, которые откликнулись на предложение Фонда принять участие в сборе.

Жители г. о. Пушкинский собрали канцелярские товары, комплекты школьной формы и рюкзаки. Делегации от г. о. Луховицы передали одежду и продукты питания, от Орехово-Зуевского г.о — канцелярию и рюкзаки, от г. о. Реутов — продукты питания.

Благотворительный фонд «Путь детства» основан в 2016 году в Москве Сергеем Силиным, Маратом Синчихиным и Николаем Михниным. На сегодняшний день в работу фонда вовлечены более 300 волонтеров. Основной целью проекта является обеспечение детей самым необходимым в детских домах (социально-реабилитационных центрах, центрах помощи), а также развитие их творческих способностей и формирование духовно-нравственных качеств. Благотворительные акции фонда проходят регулярно 1 раз в 4 недели, проведено уже свыше 1 тысячи мероприятий. С начала работы фонда волонтеры оказали помощь более 100 детским домам, куда доставили более 150 тонн вещей первой необходимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. В этой связи силами „Мострансавто“, а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и, соответственно, доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.