Шесть площадок для сбора старой зимней резины открыли в Сергиево-Посадском округе

Весна это не только новый календарный сезон, но и сезон смены покрышек: в скором времени автомобилисты «переобуют» свои машины в летнюю резину. Но как утилизировать отслужившие зимние покрышки? Просто выбрасывать шины рядом с мусорными контейнерами нельзя: это вредит экологии и карается штрафом. В Сергиево-Посадском округе оборудовали шесть мест для приема старой зимней резины, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Шины классифицируются как отходы 3–4 классов опасности, и восстановление экосистемы после их воздействия может занять от 3 до 10 лет. Кроме того, накопление покрышек создает условия для обитания грызунов и насекомых, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Также под воздействием дождя и снега из шин вымываются токсичные вещества, что приводит к загрязнению почвы», — сказала заместитель начальника отдела благоустройства администрации Сергиево-Посадского городского округа Евгения Романенкова.

Кроме того, с недавних пор категорически запрещено использовать элементы покрышек в качестве элементов ландшафтного дизайна на придомовой территории и приусадебных участках. Поэтому на территории Сергиево-Посадского округа организованы несколько официальных площадок для складирования старых покрышек:

г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, дом № 79, территория площадки «Мегабак»;

р. п. Скоропусковский, территория ГСК «Автотурист»;

п. Реммаш, территория ГСК «Кунья»,

г. Пересвет, ул. Гагарина, дом № 5а, территория СПТК (автозаправочная станция);

г. Краснозаводск, ул. Луговая, дом № 42 (шиномонтаж);

г. Хотьково, ул. Заводская, дом № 3с1.

После завершения сбора вся резина будет передана на переработку в соседний Дмитровский округ, где расположен специализированный завод.

За несанкционированное складирование покрышек предусмотрены штрафы:

для физических лиц они могут достигать 2 до 3 тыс. рублей,

для юридических — от 100 до 250 тыс. рублей.

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