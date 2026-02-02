Шесть новых цифровых решений было введено для отрасли отходов в России

РЭО провел очередное обновление своего реестра IT-решений. В него включены новые участники, предлагающих инновационные решения в области мониторинга отходов, аналитики, автоматизации учета и цифрового взаимодействия, сообщает пресс-служба РЭО.

«Мы расширяем спектр практических инструментов, направленных на повышение прозрачности и эффективности управления отходами. В реестр входят проверенные компании и цифровые продукты, которые могут применяться в отрасли», — рассказали в пресс-службе РЭО.

В число новых решений вошли шесть проектов.

Информационная система для мониторинга объектов размещения ТКО

РЭО разработал платформу, представляющую единую информационную систему мониторинга за обращением с ТКО. Решение включает модули сбора и загрузки данных, геовизуализации, визуализации 3D-моделей, управления маршрутами беспилотных авиационных систем, обработки данных с применением искусственного интеллекта и аналитики. Система обеспечивает комплексный контроль за состоянием объектов размещения ТКО и поддержку управленческих решений.

Система контроля наполненности контейнеров

Датчики наполнения позволяют оперативно получать данные о состоянии контейнеров. Эта информация помогает региональным операторам оптимизировать маршруты вывоза отходов, сократить расходы на работу спецтранспорта, более четко планировать нагрузку на персонал.

Личный кабинет «eCode»

Это программное обеспечение, распространяемое по модели SaaS (облачная модель), предназначено для дистанционного взаимодействия потребителей услуг с региональными операторами. В личном кабинете доступны сведения о договорах, начислениях. Сервис дает возможность вести электронное взаимодействие, без необходимости личных визитов.

AirBit Workspace

Цифровое решение для полигонов ТКО, направленное на повышение безопасности и прозрачности их эксплуатации. Система помогает предупреждать ситуации, связанные с повышенной концентрацией свалочного газа или возгораниями, позволяет оперативно реагировать на превышение допустимых норм вредных веществ. Информация о состоянии полигона становится доступна в режиме онлайн для населения и общественного контроля.

Цифровой сервис «Вес.ТКО»

Сервис для автоматизации учета и контроля ТКО на объектах обращения с отходами. Решение обеспечивает взвешивание транспорта, фотофиксацию, распознавание государственных регистрационных знаков и автоматическую передачу данных в систему учета твердых коммунальных отходов ФГИС УТКО. Поддерживается интеграция с весовым оборудованием и системами видеонаблюдения.

Upro: управленческий учет для заготовителей лома и вторичных ресурсов

Веб-система для предприятий, занимающихся заготовкой вторичных ресурсов. С помощью платформы можно вести учет поставок и отгрузок, управлять складскими операциями, осуществлять мгновенные выплаты поставщикам. Предусмотрена интеграция с банками, налоговой службой, 1С и другими системами бизнес-аналитики. Решение закрывает ключевые потребности предприятий в современном и прозрачном управлении процессами.