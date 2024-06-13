Шесть красногорских выпускников стали стобалльниками по русскому языку

В Красногорске стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Сто баллов на экзамене получили шесть ребят: Екатерина Левченко (школа № 16), Иван Кукушкин (школа № 11), Алина Дерябина (школа № 1), Елизавета Ворожцова (Нахабинский лицей № 1), Микаэл Арустамян (школа № 15) и Алена Романова (школа № 19), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, важно не оставить без внимания ни один подобный успех, в том числе касательно поощрительной части.

Высшие баллы на ЕГЭ по литературе и химии получили также шесть выпускников Красногорских школ: Георгий Славский, Екатерина Чистова, Юлия Плинская, Мария Ершова, Мария Худорожко и Жахонгир Солиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.