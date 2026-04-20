Шесть команд из Подмосковья стали призерами фестиваля ИИ

Финал регионального фестиваля искусственного интеллекта «Область ИИзменений» прошел 18 апреля в Технолицее имени В.И. Долгих. Победителями и призерами стали шесть команд из Истры, Краснознаменска, Люберец, Электростали, Егорьевска и Подольска, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники соревновались в направлениях «Культурный код: оживи традиции с помощью ИИ» и «Научный прорыв: создай ИИ-помощника для молодых талантов». В финале встретились 60 команд, прошедших муниципальный отбор из более чем трех тысяч заявленных проектов.

Первое место заняли команды Технолицея имени В.И. Долгих из муниципального округа Истра и школы №4 имени Г.К. Жукова из Краснознаменска. Они получили современные планшеты. Второе место присудили командам кадетской школы из Люберец и школы №13 из Электростали, призерам вручили умные колонки «Алиса». Третьими стали команды школы №1 из Егорьевска и школы №1 из Подольска, участникам подарили зарядные устройства. Все финалисты получили сертификаты, а победители и призеры — дипломы.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова поздравила школьников и подчеркнула значимость проекта для профориентации и развития IT-кадров региона.

«Фестиваль помогает школьникам раскрыть потенциал и сделать первые шаги в сфере искусственного интеллекта», — отметила Гребцова.

Для участия командам нужно было определить актуальную общественную проблему и предложить решение с применением ИИ-инструментов. В финале школьники представили собственные разработки и защитили их перед экспертами. Организатором выступило министерство образования Московской области, региональным оператором стал Корпоративный университет развития образования, партнером — EdTech-компания «Цифриум».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.