Если человек обдирает лук, бросая «голые» корнеплоды на прилавке, а шелуху уносит, он совершает сразу два правонарушения, сообщил РИАМО юрист Алексей Князев.

Ранее многие магазины столкнулись с нашествием лиц, решивших «раздеть» луковицы от шелухи, чтобы унести ее с собой, а затем покрасить в ней яйца на Пасху.

«Во-первых, это порча имущества. Очищенный лук стремительно гниет, и магазин вынужден его списать. Во-вторых, мелкое хищение. Шелуха — часть весового товара, и забирать ее без оплаты луковицы целиком — это кража. Попытка взвесить пакет ошметков и пробить их за 2 копейки тоже незаконна, ведь магазин не продает отходы как отдельный товар», — заявил эксперт.

Теоретически, по словам юриста, действия таких людей попадают под статью 7.27 КоАП РФ: за мелкое хищение сулит штраф или арест. Но в реальности наказания не будет.

«Ущерб исчисляется долями копейки. Полиция откажется заводить дело, применив статью о малозначительности административного правонарушения. Охрана не вправе применять силу или обыскивать сумки. Законный максимум для магазина — поймать за руку, потребовать купить испорченные целые луковицы, либо просто выдворить любителей бесплатного декора на улицу», — заключил Князев.

