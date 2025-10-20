Шеф-повару Ивлеву может грозить уголовная ответственность

Шеф-повар Константин Ивлев, задолжавший более 8 миллионов рублей алиментов, может понести уголовную ответственность за подделку документов, если суд установит факт фальсификации, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ивлев оказался в центре судебного разбирательства из-за задолженности по алиментам на сумму свыше 8 миллионов рублей. По словам юриста Александра Хаминского, Ивлев мог предоставить в суд поддельную справку о доходах, чтобы уменьшить размер выплат.

Юрист пояснил, что Ивлев обязан содержать троих несовершеннолетних детей от двух браков. Основные судебные споры связаны с алиментами первой супруге Марии. Хаминский отметил, что ключевой проблемой стало систематическое неисполнение нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов и предоставление в суд сомнительных документов.

Первоначальная сумма долга Ивлева составляла 19,5 млн рублей, из которых он выплатил только 11,2 млн. Оставшаяся задолженность превышает 8 миллионов рублей. Особое внимание вызывает справка о доходах, согласно которой годовой заработок Ивлева составляет около 2 миллионов рублей, при этом он ежемесячно выплачивает 200 тысяч рублей двоюродному брату за сопровождение дочери в школу. По словам Хаминского, такие несоответствия могут стать основанием для взыскания алиментов в твердой денежной сумме.

Следующее заседание по делу назначено на конец октября. Хаминский подчеркнул, что, если будет доказано предоставление поддельных документов, Ивлеву может грозить уголовная ответственность по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств) с наказанием до 5 лет лишения свободы.

