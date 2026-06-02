Шеф-повар назвал идеальные закуски для романтического пикника

Шеф-повар Александр Михалев рассказал, какие продукты и напитки лучше взять на романтический пикник и от чего стоит отказаться. Он рекомендовал легкие закуски и продуманную сервировку.

Романтический пикник требует подготовки и внимания к деталям, отметил Александр Михалев. По его словам, для свидания на свежем воздухе не подходит тяжелая пища и суши: в жару они быстро портятся и могут быть опасны.

«На пикник можно взять с собой какие-то бутерброды. Можно взять салат из овощей с авокадо, но заправку не заправляем, ее берем с собой. Берем багет и консервированный паштет, а не тот, который мы взяли в холодильнике, открытый, чтобы, не дай бог, не испортился. Берем с собой какую-нибудь мясную нарезку, тоже упакованную, маслины, оливки, фрукты, ягоды на десерт, нарезанную дыню, лаваш и хумус. Главное, все должно быть без чеснока», — порекомендовал Александр Михалев в эфире радио Sputnik.

Шеф-повар подчеркнул, что на пикнике обязательна минеральная вода и легкий напиток, а также штопор.

«Главный напиток — это минеральная вода, потому что без нее никуда. И второе — это легкий, будоражащий воображение напиток. И, самое главное, не забыть штопор», — предупредил Александр Михалев.

Отдельное внимание он советует уделить посуде и упаковке.

«Надо взять какую-нибудь винтажную крутую корзину. Если нет такой корзины, вы можете взять тряпичную сумку. Важно, чтобы это не была коробка или рюкзак. Надо взять с собой стеклянные бокалы, потому что у нас сейчас все любят делать селфи. И как раз вот этот будоражащий напиток налить по красивым фужерам — это, мне кажется, будет очень хорошо. А еще важный момент взять с собой столовые приборы, причем не пластиковые. Не забудьте также салфетки сухие и влажные и плюс еще мусорные пакеты для того, чтобы то, что останется от пикника, грамотно утилизировать», — посоветовал Александр Михалев.

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