Шеф-повар Гордон Рамзи потерял 3 тыс долларов из-за краж игрушечных котов
Фото - © Dave Pullig/Flickr.com
Популярный британский шеф-повар и ведущий Гордон Рамзи за неделю потерял около 3 тыс. долларов из-за того, что из его ресторана украли игрушечных котов, сообщает РИА Новости.
Рамзи в феврале открыл ресторан азиатской кухни Lucky Cat. Заведение располагается на 60-м этаже небоскреба 22 Bishopsgate в Лондоне.
Интерьер внутри выполнен в темных тонах. Фишкой заведения стали японские фигурки манэки-нэко. Это игрушечные кошки с поднятой вверх лапой.
Таких фигурок в ресторане Рамзи бесчисленное количество. Они выставлены на полках. Коты настолько приглянулись жителям Лондона, что те стали красть их из заведения.
За неделю из ресторана вынесли 477 фигурок. Ущерб составил около 3 тыс. долларов.
Ранее стало известно, что у криптобиржи Bybit, предположительно, украли 1,1 млрд долларов. Один из кошельков был скомпрометирован хакерами.