У криптобиржи Bybit, предположительно, украли 1,1 млрд долларов

Один из холодных кошельков Ethereum криптобиржи Bybit биржи был скомпрометирован хакерами, заявил глава площадки Бен Чжоу. Это позволило злоумышленникам вывести средства — вероятно, они похитили 1,1 млрд долларов, сообщает РБК .

По словам Чжоу, злоумышленники подменили данные транзакции и преодолели систему безопасности кошелька.

«При подписании все участники видели правильный адрес, но фактически подтверждали изменение смарт-контракта», — говорится в статье.

Глава Bybit заверил, что остальные холодные кошельки биржи находятся в безопасности. По его словам, клиенты могут выводить свои средства в обычном режиме.

Криптобиржа уже запросила помощь в отслеживании похищенных денег.