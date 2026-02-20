Шеф из Раменского представил авторские блины к Масленице‑2026

Молодой шеф‑повар Эдуард Пен в Раменском представил три авторских блина к Масленице‑2026, переосмыслив традиционные рецепты. Премьера прошла в ресторанном дворике на территории исторической Раменской бумагопрядильной и ткацкой фабрики.

Эдуард Пен — потомственный повар: его отец стоял у истоков суши-культуры Москвы, а мать специализируется на южнокорейской кухне. Несмотря на попытки сменить профессию, он вернулся к плите и открыл семейный проект, который стал точкой притяжения для гурманов в Раменском.

«Это блины, за которые нас поругала бы бабушка 100 %, потому что стандарта тут нет никакого, и сочетается несочетаемое», — объяснил Эдуард.

Он представил три блюда. «Блин-флешбек к детству» отсылает к кострам и печеной картошке: в начинке картофельная масса с пеплом из кожуры, стружка копченого тунца, жареный лук, трюфельный крем, соус из мисо-пасты и хрустящее тесто катаифи. Второй вариант — блины с копченой хурмой и сулугуни, томленным в сливках и разделенным на волокна в стиле страчателлы; блюдо дополняет съедобная фиалка. Третий блин под названием «Что-то на богатом» сочетает тартар из говядины и «снег» из фуа-гра.

«Я хотел, чтобы гости не просто ели, а переживали эмоции. Блины — это холст, а начинка — история», — отметил повар.

По его словам, даже традиционное масленичное угощение можно переосмыслить, сохранив связь с прошлым и добавив современные гастрономические акценты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.