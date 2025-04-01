Шатурский врач спас сотни жизней в годы ВОВ

Сохранить память о людях, которые 80 лет назад ковали Победу в войне с фашизмом — задача нынешнего поколения. В шатурском округе немало героев Великой Отечественной войны. Один из них — врач-хирург Владимир Агнаев. Его молодость пришлась на трудное военное время. Обширную информацию о непростой судьбе своего родственника по крупицам удалось собрать детям и племянникам Агнаева. Сегодня они делятся уникальными биографическими данными с шатурской общественностью и школьниками, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

С первых дней войны Владимир Агнаев сделал выбор — защищать страну от гитлеровских захватчиков. Он добро¬вольцем ушел на фронт, но был тяжело ранен и попал в плен. В концентрационном лагере военврач Агнаев проявил мужество и самоотверженность. Он всеми возможными способами спасал жизни военнопленных.

«Ему удалось уберечь от верной смерти не один десяток человек. Владимир Ильич создал в лагере подпольную организацию „Смерть фашизму“. Рискуя жизнью, он держал тесную связь с подпольщиками, партизанами, организовывал побеги военнопленным. Все это он позже описал в своих рукописях, которые после его смерти сумела небольшим тиражом издать дочь», — рассказал внучатый племянник Владимира Агнаева Юрий Каболов.

После окончания войны Владимир Ильич прошел Госпроверку. С 1946 года он трудился в шатурской городской больнице на протяжении 20 лет. В октябре 1965 года Владимир Агнаев скончался от инфаркта прямо за операционным столом. Похоронен врач был на местном кладбище.

На сегодняшний день в округе не осталось родных Владимира Агнаева, и шатурские лицеисты готовы взять шефство над могилой участника Великой Отечественной войны. В канун юбилея Победы представители администрации обещали рассмотреть вопрос об увековечивании памяти доктора Агнаева, который хотя и родился в Северной Осетии, но навсегда остался в сердцах шатурян.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.