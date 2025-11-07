Шатурский лицеист предложил создать велопарк в Шатуре

Участник отбора кандидатов в Молодежный парламент округа с идеей создания велопарка в Шатуре представил его главе муниципального округа Шатура Николаю Прилуцкому, его заместителю Вячеславу Федотову, начальнику отдела дорожной инфраструктуры Антону Никитцеву и директору Службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграту Асрияну. Встреча прошла в администрации округа 6 ноября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Никита Киселев учится в шатурском лицее. Он участвовал в отборе кандидатов в Молодежный парламент округа с идеей создания велопарка в Шатуре. Свой проект он презентовал главе муниципального округа Шатура Николаю Прилуцкому, его заместителю Вячеславу Федотову, начальнику отдела дорожной инфраструктуры Антону Никитцеву и директору Службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграту Асрияну. Встреча прошла в администрации округа 6 ноября.

В первую очередь молодому автору предложили изучить местность парка совместно со специалистами службы благоустройства и администрации округа. Это позволит определить оптимальные места для размещения элементов будущего велопарка.

«Предложил Никите поучаствовать в воплощении проекта в жизнь. Первым делом ему предстоит погулять по территории, прилегающей к парку, и попробовать „посадить“ свои чертежи на местность. Помогут в этом специалисты службы благоустройства и администрации округа. Если проект „сядет“, будем вместе обсуждать дальнейшие этапы реализации», — отметил глава округа Николай Прилуцкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.