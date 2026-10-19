Шатурский энергетический техникум провел день открытых дверей

Школьники и их родители 17 октября посетили Шатурский энергетический техникум в единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Гости познакомились со специальностями и мерами поддержки студентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Будущие абитуриенты Шатурского энергетического техникума посетили мастер-классы, узнали о сроках приемной кампании 2027–2028 года и стипендиальных программах ключевых компаний-партнеров.

Гостей приветствовал первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров. Он рассказал, что сам окончил этот техникум и на предприятиях энергетической отрасли постоянно встречает его выпускников — высококлассных специалистов.

Школьникам представили меры поддержки студентов-целевиков. Ведущий эксперт по подбору персонала и работе с молодыми специалистами филиала Шатурской ГРЭС ПАО «Юнипро» Александра Хитрова рассказала, что участники стипендиальной программы компании могут проходить оплачиваемую практику, а затем трудоустраиваться на предприятие.

В рошальском отделении гости наблюдали химические опыты и знакомились с профессией лаборанта, востребованной в химической отрасли. С техникумом сотрудничают местные предприятия «Химтех-Р», «Молирен», РИФ «Аметист» и другие. В 2025 году они помогли оборудовать современную химическую лабораторию.

Школьникам также рассказали о специальностях, которые можно получить в корпусах техникума. Среди новых направлений на внебюджетной основе будет «Разработка и управление программным обеспечением». На бюджетное направление «Пожарная безопасность» также планируют вести набор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.