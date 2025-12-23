Шатурский депутат передала сладкие подарки детям в Белгородской области

Депутат Совета депутатов м. о. Шатура Евгения Чиркунова совместно с активистами Молодой Гвардии из Химок, Люберец, Солнечногорска и Ногинска доставила гуманитарный груз в Курскую и Белгородскую области. Накануне Нового года волонтеры передали одежду, продукты, медикаменты, помощь для госпиталей и военнослужащих, игрушки для детей и корма для собачьего приюта. Гуманитарная поездка завершилась 15 декабря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Белгороде волонтеры передали сладкие подарки местному отделению МГЕР. Сладости будут направлены в детский дом области, чтобы порадовать малышей перед Новым годом.

Большую часть презентов мологвардейцы вручили лично. Волонтеры подготовили сценарий и показали новогоднее представление для детей, которые потеряли родителя в ходе проведения специальной военной операции, и из семей в трудной жизненной ситуации. Одну из главных ролей в новогоднем спектакле сыграла шатурский депутат Евгения Чиркунова.

«Даже в непростое время дети должны верить в чудо, именно поэтому мы вместе с командой устроили для ребят настоящий праздник: со сказочными героями, сладкими подарками и яркими эмоциями», — поделилась Евгения.

