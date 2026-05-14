Ученик распылил перцовый баллончик в школе во Владивостоке. 5 детей пострадали
Ученик распылил перцовый баллончик в школе с углубленным изучением китайского языка во Владивостоке. Один ребенок госпитализирован, сообщает Baza.
После инцидента пять детей почувствовали себя плохо. В школу экстренно вызвали скорую помощь.
Распыление перцового баллончика особенно сильно сказалось на девочке, страдающей от астмы. Ей понадобилась госпитализация.
Остальных детей отпустили домой после осмотра.
