Студенты Шатурского энергетического техникума принимают участие в межрегиональном молодежном форуме «МЫ — РОССИЯ», который стартовал в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области. Это флагманский молодежный форум региона, который проходит уже второй год. В 2023-м его принял Наро-Фоминский округ, а сейчас Сергиево-Посадский. Планируется, что в четырехдневном образовательном интенсиве примут участие более 1500 ребят.

Основная программа начнется 11 ноября. Она разбита на несколько блоков, в том числе ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий, социальные навыки.

На форуме также пройдет серия увлекательных паблик-токов.

Филолог, блогер, тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина раскроет алгоритм создания блога и покажет, как делать интересные для любой аудитории посты.

Телеведущий и тренер-эксперт по публичным выступлениям Павел Смелов поделится, как с помощью речевой гибкости и навыков импровизации выступать уверенно.

Корреспондент телеканала «360», актер кино Дмитрий Степанищев расскажет, как найти свое призвание и выстроить правильную коммуникацию.

Путь от волонтера до организатора масштабных мероприятий — своим опытом поделится event-продюсер, руководитель федеральных и международных проектов Марта Сахелашвили.

Как не поддаться манипуляциям в соцсетях, и чем опасны фейки — паблик-ток заместителя начальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василия Плотникова.

Главный редактор «Новое.Медиа», «Дорогая Хурма», колумнист RT, лектор медиа-школы «RT-Регион», эксперт Всероссийского образовательного проекта «ТопБЛОГ» Лариса Ржондовская расскажет, как работать с вирусным контентом.

Форум завершится 13 ноября праздничным концертом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.