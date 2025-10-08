Шатурские предприниматели обсудили осенние перемены в законодательстве

О тонкостях и новых нюансах ведения бизнеса рассказали опытные адвокаты Филиала № 7 Московской областной коллегии адвокатов Галина Никитина и Юлия Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одной из основных тем стали новые правила обработки и оформления персональных данных: теперь согласие должно оформляться отдельным документом, что усиливает ответственность за соблюдение конфиденциальности.

«Фамилия, имя, отчество, контактные телефоны потребителей, сотрудников — это все персональные данные. Размещение их на сайтах, в общем доступе без согласия — нарушение политики конфиденциальности, за это предусмотрены штрафы», — рассказала Галина Никитина.

Также поговорили о запретах и ограничениях в торговле.

Например, сейчас продавать табачную и никотинсодержащую продукцию можно без лицензии. Но уже с 1 марта все изменится: для реализации такой продукции нужно будет получать лицензии. Кроме того, к продавцам предъявят ряд дополнительных требований: площадь торгового объекта должна быть не менее 5 кв. метров, а под запрет попадает продажа несовершеннолетним даже зажигалок.

Предприниматели обсудили новшества, задали адвокатам вопросы и настроились вести свою деятельность в соответствии с новыми законами о бизнесе.

Встречи предпринимателей, стремящихся быть в курсе актуальных правовых нововведений, проводятся в округе на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.