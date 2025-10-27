Шатурские лицеисты взяли призовые места на XXXIII Международной космической олимпиаде

Олимпиада была посвящена 70-летию космодрома «Байконур», 60-летию первого выхода человека в открытое космическое пространство и 50-летию первого международного полета по программе «Союз — Аполлон». В олимпиаде приняли участие 130 школьников из Московской области и других регионов России, а также из Беларуси, Таджикистана и Азербайджана.

Международная космическая олимпиада, которая проходила с 16 по 24 октября, традиционно включает в себя туры по математике, физике и информатике, конференции и тренинги. Главным этапом ежегодно становится творческий тур, на котором участники защищают собственные проекты по астрономии и астрофизике, космическим технологиям, робототехнике, биологии и экологии и другим востребованным направлениям.

Наш округ представляли ученики шатурского лицея. Победителем по программе «Физика» и призером по программе «Математика» стал Артем Назаров. Призером по программе «Математика» стал Олег Опарин, а призером творческого конкурса с работой по исследованию Луны на основе визуальных наблюдений — Алексей Кочкин.

«Поздравляем лицеистов с победой и благодарим их научного руководителя Ольгу Ивановну Митькину, учителя физики, за подготовку ребят к творческому конкурсу и олимпиаде по физике, и Алексея Михайловича Богаткова, учителя математики, за подготовку ребят к олимпиаде по математике!» — прокомментировал директор шатурского лицея Александр Кошелев.

По сообщению Министерства образования Московской области, Международная космическая олимпиада получила федеральный статус. Благодаря этому победители и призеры олимпиады могут получить дополнительные баллы к своим результатам ЕГЭ и внести сертификаты олимпиады в число индивидуальных достижений при поступлении в высшие учебные заведения. Также ребята могут претендовать на льготы и преимущества при поступлении, если они предусмотрены конкретным вузом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.