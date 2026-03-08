Шатурские автоинспекторы поздравили автоледи с 8 Марта

Накануне Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции устроили настоящий праздник для прекрасной половины водителей. Инспекторы Шатурского отдела останавливали машины, за рулем которых сидели женщины, но вместо привычной проверки документов автоледи ждал сюрприз, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Автолюбительницам дарили цветы и вручали трогательные открытки, которые специально к этой акции смастерили воспитанники шатурского детского сада № 28. Юные помощники инспекторов дорожно-постовой службы желали водителям радости, любви, хорошего настроения и безопасных поездок. Удивленные женщины с радостью принимали поздравления.

«Еду на работу в своих каких-то мыслях. Останавливают — и такой приятный сюрприз! Очень приятно! Спасибо огромное! В преддверии праздника это очень поднимает настроение, заряжает энергией, бодростью! Всех хочу поздравить с праздником — девочек, девушек, женщин, бабушек! Здоровья, счастья, всего самого наилучшего», — поделилась впечатлениями об акции водитель Ирина.

Подобная акция для нашего округа уже стала доброй традицией. Однако каждый раз для ее участниц праздничные рейды — приятная неожиданность.

