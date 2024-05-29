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Шатура готова к летней оздоровительной кампании для школьников

В городском округе Шатура будут работать стационарные лагеря и лагеря дневного пребывания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Муниципальный лагерь «Изумрудный» откроется 10 июня и будет работать в три смены продолжительностью 21 день каждая. Вместимость лагеря на каждую смену составит 200 детей.

Частный стационарный лагерь «Терра Ностра» проведет 5 смен продолжительностью от 14 до 21 дня. Вместимость лагеря на каждую смену составит 158 детей.

На базе муниципальных общеобразовательных учреждений откроется 17 лагерей дневного пребывания, которые проработают 2 смены. Общий охват составит 715 детей за 2 смены.

Также в округе будет функционировать 1 площадка физкультурно-спортивной направленности на базе МАУ СКЦ «Рошаль» с охватом 40 несовершеннолетних.

Кроме этого, на базе учреждений культуры также будут организованы детские досуговые площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.