Шашлыки под запретом: в Подмосковье вводят жесткие ограничения
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
С конца апреля в регионе запретят открытый огонь, за нарушение грозит штраф до 20 тыс. рублей, сообщил журналистам главный Государственный инспектор по пожарному надзору Московской области, полковник внутренней службы Александр Медведев.
«Что касается обычных граждан, что нужно знать обычному человеку, жителю Подмосковья либо гостю Московской области. В первую очередь это касается нашей любимой традиции на майские праздники — разведения открытого огня и приготовления шашлыков. Я здесь должен, наверное, расстроить большинство тех, кто к этому моменту уже подготовился. <…> Мы планируем ввести особый противопожарный режим на территории области в двадцатых числах апреля», — сказал Медведев.
Он добавил, что, начиная с этого периода и до отмены особого противопожарного режима, а это обычно происходит в середине октября, запрещено разведение открытого огня. То есть разведение костров, открытых мангалов, в которых разводится огонь, недопустимо. И за это предусмотрено административное наказание в кодексе об административных правонарушениях.
«Для граждан это наказание — до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс. рублей, и для юридических лиц — до 800 тыс. рублей. Это связано не только с разведением открытого огня, но и с многими другими нарушениями, которые затрагивают пожарную безопасность на открытых территориях, в лесах, населенных пунктах, на неразграниченных территориях», — рассказал инспектор.
Медведев отметил, что есть небольшие послабления с точки зрения пожарной безопасности.
«Допускается приготовление пищи, в частности барбекю и шашлыков, если приспособление, условно назовем его мангал, имеет закрытый контур сверху, накрывается крышкой и не дает возможности распространения огня, не дает возможности выпадения искр. При этом территория вокруг такого мангала должна быть очищена от сухой травы, от возможных горючих веществ и материалов, которые могут способствовать распространению огня при опрокидывании мангала. И расстояние до строений должно быть от 7 до 10 м, в зависимости от того, какое это строение — каменное либо деревянное», — информировал специалист.
