Шашлыки под запретом: в Подмосковье вводят жесткие ограничения

«Что касается обычных граждан, что нужно знать обычному человеку, жителю Подмосковья либо гостю Московской области. В первую очередь это касается нашей любимой традиции на майские праздники — разведения открытого огня и приготовления шашлыков. Я здесь должен, наверное, расстроить большинство тех, кто к этому моменту уже подготовился. <…> Мы планируем ввести особый противопожарный режим на территории области в двадцатых числах апреля», — сказал Медведев.

Он добавил, что, начиная с этого периода и до отмены особого противопожарного режима, а это обычно происходит в середине октября, запрещено разведение открытого огня. То есть разведение костров, открытых мангалов, в которых разводится огонь, недопустимо. И за это предусмотрено административное наказание в кодексе об административных правонарушениях.

«Для граждан это наказание — до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс. рублей, и для юридических лиц — до 800 тыс. рублей. Это связано не только с разведением открытого огня, но и с многими другими нарушениями, которые затрагивают пожарную безопасность на открытых территориях, в лесах, населенных пунктах, на неразграниченных территориях», — рассказал инспектор.

Медведев отметил, что есть небольшие послабления с точки зрения пожарной безопасности.

«Допускается приготовление пищи, в частности барбекю и шашлыков, если приспособление, условно назовем его мангал, имеет закрытый контур сверху, накрывается крышкой и не дает возможности распространения огня, не дает возможности выпадения искр. При этом территория вокруг такого мангала должна быть очищена от сухой травы, от возможных горючих веществ и материалов, которые могут способствовать распространению огня при опрокидывании мангала. И расстояние до строений должно быть от 7 до 10 м, в зависимости от того, какое это строение — каменное либо деревянное», — информировал специалист.

