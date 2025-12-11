Шапкин: Конституция — прочный фундамент, на котором строится развитие России

«Основной Закон, принятый всенародным голосованием, закрепил фундаментальные принципы нашей жизни: суверенитет страны, приоритет прав и свобод человека, социальные гарантии и стабильность. Это прочный правовой фундамент, на котором строится развитие России и каждой ее территории, включая нашу Московскую область», — сказал Шапкин.

Он добавил, что в настоящее время особенно понятна ценность и значимость конституционных норм. В это время на страже суверенитета и территориальной целостности России стоят ее храбрые войны.

«Их самоотверженный подвиг, их стойкость в ходе специальной военной операции – это высшее проявление верности долгу и букве Конституции, которая гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации», — добавил Шапкин.

Шапкин отметил, что Подмосковье вносит свой вклад в общее дело. Регион активно помогает семьям участников специальной военной операции. А также способствует укрепления экономики и социальной сферы.

«В этот день желаю всем нам, чтобы нормы Конституции наполнялись реальными делами во имя процветания России и благополучия каждого жителя Московской области. Пусть наши общие усилия, единство и вера в справедливость ведут страну вперед!», — сказал Шапкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что межнациональный мир — деликатная и очень важная тема, в настоящее время власти стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования данных отношений.

«Знаем, что жителей тема беспокоит — они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», — подчеркнул Воробьев.