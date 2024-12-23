Шапкин: для жителей СНТ разрабатываются дополнительные меры поддержки

23 декабря состоялось традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост», в ходе которого также были озвучены актуальные для подмосковных СНТ задачи, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

На заседании Высшего совета губернатор отметил, что садовые товарищества — это категория, которая не должна быть обделена вниманием властей.

«Часто люди живут здесь постоянно, поэтому для них очень важны наличие дорог, стабильное электроснабжение, своевременный вывоз мусора. Комитет по имущественным отношениям, природопользованию и экологии уже в начале 2025 года проведет заседание Рабочей группы по подготовке закона „О государственной поддержке ведения садоводства и огородничества на территории Московской области“, — прокомментировал Шапкин.

По его словам, на сегодняшний момент 34 субъекта Российской Федерации приняли региональные законы, определяющие дополнительные меры государственной поддержки СНТ.

«Они включают установление льготного тарифа на электроэнергию, создание новых транспортных маршрутов к территориям товариществ, организацию мест для реализации продукции, выращенной садоводами и иные меры поддержки. Также у нас запланирован форум дачников „Народный сад“, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы для садоводческих и огороднических товариществ. В том числе меры господдержки СНТ и учреждение официального праздника — „Дня садовода Подмосковья“, — подытожил Владимир Шапкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.