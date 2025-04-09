Шамнэ: «Герои Подмосковья» — шанс найти свое призвание и реализовать потенциал

Программа «Герои Подмосковья» поможет нашим героям в будущем, предоставляя каждому участнику возможность найти свое призвание и реализовать потенциал. Важно создать условия для успешной интеграции бойцов в гражданскую жизнь, заявил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Он подчеркнул, что поддержка участников СВО — это одно из ключевых направлений работы, в котором округ принимает активное участие. Власти стремятся поддержать их на этом пути, обеспечивая необходимыми ресурсами.

«Мы гордимся тем, что можем помочь нашим бойцам в адаптации, ведь их опыт на фронте ценен и нужен в мирной жизни. Также является важным донести до бойцов информацию о реализуемых программах. Передавая гуманитарную помощь на передовую, мы обязательно дополняем ее информационными материалами», — рассказал Шамнэ.

Программа «Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для участников СВО стартовала в Московской области. Этот проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, необходимые для построения успешной карьеры в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и наличие высшего образования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.