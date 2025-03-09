Ученик 11-го класса школы № 1 поселка Шаховская Кирилл Чекмасов занял призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе. Об этом сообщила пресс-служа администрации городского округа.

Кирилл — яркий пример талантливого и целеустремленного молодого человека. Он не только успешно участвует в различных олимпиадах и конкурсах, регулярно становясь победителем муниципальных этапов, но и недавно завоевал призовое место на региональном этапе олимпиады по литературе, что позволило ему выйти на всероссийский уровень.

Но Кирилл — не только успешный ученик. Он также проявляет активную гражданскую позицию, участвуя в молодежных движениях: «Движение Первых», «Юнармия» и «Волонтеры Подмосковья».

Пример Кирилла вдохновляет и показывает, сколько юных талантов растет в Шаховской! Желаем Кириллу дальнейших успехов в учебе и общественной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.