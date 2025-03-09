Шаховское сельхозпредприятие готовит технику к посевному сезону

Крестьянское фермерское хозяйство «АгроЭкоИнвест», расположенное в селе Середа Шаховского муниципального округа, активно готовится к началу посевного сезона. Механик Андрей Сыргий сообщил, что в плугах были заменены изношенные детали, и в ближайшее время на поля, где недавно завершилась уборка кукурузы, выйдут три трактора, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В зависимости от погодных условий, хозяйство планирует начать дисковку и боронование для сохранения влаги в почве.

В этом сезоне «АгроЭкоИнвест» намерено посеять 6523 гектара различных культур, включая 196 гектаров кукурузы на зерно, 298 гектаров трав, 519 гектаров озимой пшеницы, 495 гектаров яровой пшеницы, 403 гектара озимого рапса, 1632 гектара ярового рапса, 1200 гектаров сои и 480 гектаров гороха.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые не позволили провести плановую осеннюю уборку кукурузы, сбор этого урожая составил 2454 тонны с площади 588 гектаров. На данный момент уже посеяно 519 гектаров озимой пшеницы и 403 гектара озимого рапса, а яровой сев ожидается на площади 5601 гектар.

Кроме того, в планах предприятия выполнить культуртехнические работы, включая раскорчёвку на площади 1600 гектаров.

«АгроЭкоИнвест» — динамично развивающаяся компания, работающая с 2021 года. В настоящее время она управляет около 12 тысячами гектаров, из которых 6 тысяч гектаров уже введены в эксплуатацию. В штате предприятия трудятся 57 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.