Шаховские школьники покорили жемчужину Сибири

В Год единства народов, которым объявлен 2026 год по решению Президента Владимира Путина, два туристических клуба «Путешествия мечты» и «Горизонт» из муниципального округа Шаховская отправились в экспедицию на озеро Байкал. Путешествие объединило более 20 школьников муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Три дня в пути, более 5 тыс. километров и вот она, долгожданная точка прибытия.

«Наши педагоги физической культуры Александр Лощаков и Антон Бражников организовали экспедицию на зимний Байкал. Упустить такую возможность наша семья не смогла. Сын отправился в свое первое большое путешествие. Незабываемые впечатления от экскурсий на арктические станции, катания по льду озера, знакомства с местным бытом и кухней, мы привезли домой. Поездка состоялась при поддержке администрации округа. Спасибо за то, что помогли ребятам осуществить эту мечту.» — поделилась мама юного путешественника Юлия. М.

C 28 февраля по 3 марта учащиеся школ гуляли по льду Байкала, своими глазами увидели знаменитый прозрачный байкальский лед, трещины и пузырьки воздуха, застывшие в толще воды, познакомились с природой Бурятии, с традициями и бытом коренных народов, попробовали национальную кухню.

Шаховские туристические клубы под руководством Александр Лощаков и Антон Бражников прошли многие уголки нашей необъятной России: Республика Северная Осетия — Алания, Адыгея, Алтай, Бурятия, Крым, Краснодарский, Алтайский, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Сахалинскую, Иркутскую и Мурманскую области. В 2026 году туристы планируют посетить еще 35 регионов России.

«Мы поддерживаем развитие детского туризма и спорта. Стремимся расширить кругозор подрастающего поколения.» — прокомментировал глава муниципального образования Замир Гаджиев.

