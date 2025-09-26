Шаховские коммунальщики получили две единицы спецтехники

Торжественная выдача коммунальной спецтехники состоялась на площадке Крокус Экспо в Красногорске. Две единицы спецтехники получили коммунальщики из муниципального округа Шаховская, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев вручили ключи от техники заместителю главы муниципального округа Шаховская Андрею Кондаурову для последующей ее передачи в ресурсоснабжающую организацию.

Сегодня утром новая спецтехника уже стояла на базе МПКХ «Шаховская». Одна из них - каналопромывочная машина на базе «Камаз», которая предназначена для механизированной, профилактической, круглогодичной очистки канализационных сетей и ликвидации в них аварийных засоров. Другая - экскаватор-погрузчик - универсальная дорожно-строительная техника, которая идеально объединяет в себе функции ковшового экскаватора и фронтального погрузчика.

Впереди постановка транспорта на учет в отделении ГИБДД, следом выход на линию.

"Выдача спецтехники особенно актуальна перед наступление холодов.", - подметил глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.