Шаховская и Подольск присоединились к экологической акции «ЕР» «Чистый Лес»

К экологической акции «Единой России» «Чистый Лес» присоединились Подольск и Шаховская. Экологические мероприятия по расчистке лесопарковых зон в городских округах Московской области состоялись 2 и 3 августа, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Начиная с 2023 года «Единая Россия» реализует в Московской области региональный партийный проект «Чистый лес». Его цель поддержание лесов региона в благоприятном состоянии. Это достигается посредством проведения различных просветительских и экологических мероприятий, а также благодаря системной работе с лесничествами и органами исполнительной власти. Практически каждые выходные на самых популярных среди жителей Подмосковья рекреационных территориях проводятся субботники: проходит очистка лесного массива от валежника, сухостоя и бытового мусора.

Как отмечает координатор регионального партийного проекта, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин, уборку леса ранее провели уже в 16 городских округах региона: Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне, Луховицах, Домодедове, Коломне, Одинцове, Лотошино, Талдоме и Сергиевом Посаде. Кроме того, помимо уборки осуществляется и информационная работа, направленная на предотвращение загрязнения лесов мусором и отходами.

Очередное экологическое мероприятие состоялось 2 августа в Шаховской. В живописном поселке Ядровского лесничества собрались активные граждане, готовые внести свой вклад в сохранение природы родного края. Среди участников акции были члены и сторонники партии, представители лесничества, активисты «Движения Первых», а также просто неравнодушные шаховчане.

Все они, объединенные общей целью сделать мир чище и лучше — вышли на экологический субботник. В рамках акции на участке лесного массива были убраны сухостой и валежник. Все участники с увлечением чистили лесную территорию.

Акция стала ярким примером сплоченности и единодушия, продемонстрировав, что бережное отношение к природе — это общая задача, которая объединяет людей.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Чистый лес — это не только красивая и ухоженная территория, но и здоровая экосистема. Сохранение чистоты леса — это вклад в сохранение биоразнообразия, в здоровье не только леса, но и человека. Акция „Чистый лес“ — это напоминание о том, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы. Каждый может сделать мир чуть лучше, просто не мусоря, посадив дерево или участвуя в экологических акциях», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Сумина.

В Подольске местное отделение партии «Единая Россия»3 августа также присоединилось к «Чистому лесу». Партийцы, молодогвардейцы, неравнодушные жители, волонтеры Подмосковья и представители организации «Мусульманский центр „Рахман“» приняли участие в экологической акции.

Все собравшиеся совместно с лесничими очистили от мусора и сухостоя гектар леса возле деревни Бородино. Мероприятие собрало под своим знаменем порядка ста человек.

«Чтобы сохранить красоту и чистоту лесов Подмосковья, необходимо проводить регулярные акции по уборке мусора. Волонтеры, активисты и просто неравнодушные подольчане уже второй год подряд объединяются для такого важного дела. Акция „Чистый лес“ помогает не только сделать природу чище, но и привлекает внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды», — подчеркнул депутат горсовета, член партии «Единая Россия» Виктор Щукин, который также присоединился к акции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.