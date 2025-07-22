Шадаев: пользователи не пострадают из-за закона о поиске экстремизма в Сети

Российские пользователи не пострадают из-за вступления в силу закона о запрете поиска экстремистских материалов. Поисковые системы не будут разглашать запросы людей силовикам, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщает ТАСС .

Он добавил, что под блокировку Роскомнадзора попали 56 тыс. ресурсов, на которых опубликованы экстремистские материалы.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что КПРФ, партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» отказались поддерживать законопроект о штрафах за поиск «экстремистских материалов». Представитель КПРФ сказал, что документ нарушает Конституцию. Он мешает тем, кто борется с экстремистскими материалами, и не дает жителям страны «думать».

Закон, по мнению представителя КПРФ, затронет и тех, кто пытается понять, не читает ли он экстремистский материал. Тем не менее, документ приняли в третьем чтении.

Законопроект поддержали Минцифры, депутаты «Единой России» и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Помимо этого, была принята инициатива, признающая применение VPN отягчающим обстоятельством.

Поправки будут внесены в КоАП. За умышленный поиск в Сети экстремистских материалов, добавленных в список Минюста, штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей.

Если во время совершения преступления применялся VPN-сервис, это отягчающее обстоятельство. Однако сами такие технологии не запрещены, если их не рекламировать. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В России в списке экстремистских материалов находятся более 5,4 тыс. книг, музыкальных композиций, фильмов, сайтов, лозунгов, картинок и мемов.