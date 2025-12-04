СФР Подмосковья начало принимать заявления от мам–пенсионеров на перерасчет пенсии

С 1 декабря отделение Соцфонда по Москве и Московской области начало прием заявлений от мам с пятью и более детьми на перерасчет страховой пенсии. Повышенные после перерасчета выплаты будут осуществляться уже с января 2026 года. В Московском регионе нововведение коснется более 13 тысяч мам–пенсионеров с пятью и более детьми, сообщает пресс-служба Социального фонда России региональное отделение.

Мамы с пятью и более детьми, которые уже получают пенсионные выплаты, могут подать заявление на перерасчет пенсии в личном кабинете на портале госуслуг или в любой клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области.

При подаче электронного заявления через госуслуги следует выбрать «Перерасчет размера пенсии». Далее указать вид пенсии для перерасчета: страховую по старости или страховую по инвалидности. В качестве основания пересмотра выплат выбирается «Иное основание». В открывшемся поле нужно указать «Учет в стаже периодов ухода за детьми» с перечислением ФИО и даты рождения всех детей.

При подаче заявления также можно приложить данные о детях, например, отсканированное свидетельство о рождении.

С 2026 года вступает в силу новый порядок расчета пенсий для многодетных мам. Теперь периоды ухода за ребенком до полутора лет будут учтены за всеми детьми независимо от их количества, а также начислены пенсионные коэффициенты:

1,8 ИПК — за каждый год ухода за первым ребенком (2,7 –за 1,5 года),

3,6 ИПК — за каждый год ухода за вторым ребенком (5,4 — за 1,5 года), 5,4 ИПК — за каждый год ухода за третьим и последующими детьми (8,1 — за 1,5 года).

Особенность новых правил заключается в том, что они применяются не только для женщин с пятью и более детьми, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. Для таких мам, имеющих пять и более детей, отделение Соцфонда заранее приступило к приему заявлений о перерасчете пенсии.

Сейчас включаются в страховой стажпериоды ухода максимум за четырьмя детьми до полутора лет, и учитывается не более 6 лет в общей сложности.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на страницы в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.