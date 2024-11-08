Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие» стартует в Москве

В пятницу состоится первый Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие». Формат мероприятия предусматривает деловую программу и выставку, на которой будут представлены произведения народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

«Наш форум — это символ объединения всех сфер, ответственных за сохранение традиций, воспитание благополучных и нравственно ориентированных людей. Данный вопрос прорабатывается нами на глубинном уровне», — сказала руководитель комитета «Культура. Традиции. Наследие» СПП «Иволга», коммерческий директор ООО «Торговый дом „Культура дома“ Александра Пышненко.

Ключевой частью события станет пленарная дискуссия «Сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода национальной идентичности страны». Спикеры обсудят роль нематериального культурного наследия, а именно народных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов России.

​Почетными гостями форума станут председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова, а также зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Модератором пленарной дискуссии выступит ведущая Первого Канала Светлана Зейналова.

В качестве спикера в деловой программе выступит сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член комиссии Совфеда по развитию народных художественных промыслов в РФ Ольга Щетинина. Актуальные вопросы сохранения и развития народных художественных помыслов обсудит президент Высшей школы народных искусств (академии) Валентина Максимович.

Вопрос популяризации промыслов обсудит руководитель комитета СПП «Иволга» «Культура. Традиции. Наследие», коммерческий директор ООО «Торговый дом „Культура дома“ Александра Пышненко.

Руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович и руководитель АНО «Центр основ семьеведения и управления домом» Диана Ходаковская затронут тему дома и роли семейных ценностей в сохранении традиций.

Об искусственном интеллекте и современных технологиях расскажет соосновательница коммуникационного агентства с экспертизой в арт-экономике MAKE SENSE GROUP Шалманова Ирина.

Более подробная информация о мероприятии представлена на сайте СПП «Иволга».