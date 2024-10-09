В Подмосковье завершается сезон работы фонтанов

В 2024 году сезон работы фонтанов в Подмосковье будет закрыт 16 октября, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«После их отключения сотрудники коммунальных служб приступят к мероприятиям по их консервации. Это необходимо делать для лучшего сохранения оборудования фонтанов, чтобы они радовали наших жителей долгие годы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы по консервации фонтанов представляют собой комплекс технических мероприятий, необходимый для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода. Во время консервации производится слив воды, промывка чаш, снятие насадок и установка заглушек, продувка трубопроводов, прочистка заборных решеток. Кроме того, в фонтанах с подсветкой демонтируют светильники. Конструкции водных сооружений укрывают материалом.

В ведомстве отметили что всего в Московской области насчитывается 240 фонтанов. 40 фонтанов в регионе были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Среди установленных в регионе фонтанов есть как традиционные, так и «сухие», светодинамические, плавающие, а также с эффектом парового облака.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.