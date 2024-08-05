Сезон бахчевых культур стартовал в Ленинском округе

С 1 августа в Ленинском округе начали работать точки, торгующие арбузами и дынями. Сейчас точки активно проверяют сотрудники отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Дюбой покупатель также в праве проверить необходимые документы, которые должны находиться на точке продаж.

«Самое важное — чтобы объект размещался по договору аренды, все продавцы должны иметь на точке сертификат о соответствии на всю продукцию, а также медицинскую книжку», — сказал главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Илья Булгаков.

Он отметил, что для недобросовестных продавцов законодательством предусмотрены штрафы в размере 5 тысяч рублей. Если точка стоит без договора аренды, то последует дальнейший ее демонтаж.

В Ленинском округе дыни и арбузы можно будет приобрести более чем в 70 местах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.