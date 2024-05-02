Съевший сердце таджика маньяк-каннибал из Волгограда отправился на СВО

Маньяк-каннибал Дмитрий Малышев, который «прославился» на всю страну после того, как съел на камеру сердце таджика, отправился в зону спецоперации. В соцсетях он публикует фото с другим убийцей-расчленителем из Волжского Александром Масленниковым, сообщает V1.RU .

Малышев был участником ОПГ вместе со своими товарищами. Россияне запомнили мужчину из Волгограда из-за дикого убийства таджика-гастарбайтера. Малышев нанес гражданину Таджикистана несколько ударов по голове гвоздодером, затем вырезал его сердце и приготовил с овощами. Кулинарный процесс он снимал на камеру, а затем поужинал, предложив кусок мяса коту, который отказался от блюда.

В 2015 году Малышева приговорили к 25 годам лишения свободы. 10 лет он должен быть отсидеть в тюрьме, а оставшиеся 15 — в колонии строгого режима. Маньяк отправился отбывать наказание в Саратовскую область, после этого его следы потерялись.

Оказалось, что сейчас он является участником СВО. Родственники мужчины рассказали, что он получил ранение, но уже в феврале снова вернулся на передовую. По их словам, сейчас Малышев находится в госпитале после очередного тяжелого ранения.

Он регулярно заходит в социальные сети. В марте маньяк опубликовал фотографию с другим убийцей — Александром Масленниковым. В 2017 году он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за грабеж и изнасилование. В клубе мужчина познакомился с двумя девушками, которых пригласил на съемную квартиру, убил, расчленил и закопал тела в лесу.

Журналистам удалось связаться с Малышевым. Он подтвердил, что на фото действительно Масленников. Также он рассказал, что отправился в зону СВО по личным убеждениям с целью защиты традиционных ценностей России.

«Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим в „Шторм V“. Знавал я таких, кто из колонии сюда шел, чтобы просто сменить обстановку. Обычно они быстро пропадают. Но я понимал, зачем я еду и куда я еду», — заявил Малышев.

Сейчас он действительно находится в госпитале после ранения гранатой в ходе штурма. У мужчины сломана челюсть, осколки в левой руке и колене, лопнула барабанная перепонка. Он также ответил на вопрос, зачем съел сердце таджика 10 лет назад. Малышев сослался на то, что был пьян.