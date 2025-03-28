«Сесть и поплакать»: психолог рассказала, как справиться с хандрой

В жизни бывают сложные ситуации, когда все идет не по плану и рушится. О том, есть ли «волшебная таблетка», позволяющая справиться с хандрой и неудовлетворенностью жизнью, РИАМО рассказала семейный психолог Светлана Бояринова.

Несколько лет назад проводился опрос, измеряющий уровень счастья в разном возрасте. Оказалось, что труднее всего человеку живется в 46-47 лет вне зависимости от страны, пола, образования, семейного положения и социального статуса. Дело тут в биохимических процессах в организме.

«Что же нужно, чтобы оттолкнуться от дна и рвануть вверх? Кому-то помогает выключиться изо всех процессов, сделать паузу, не бороться и просто отпустить. Но могут это не все», — сказала Бояринова.

По словам психолога, в таком случае лучше признать, что все плохо и идет не так. Сесть, поплакать, а потом сказать: «Ну, да, мне плохо. Но я понимаю, почему, и знаю, что могу изменить». Как правило такой способ подходит людям, не склонным к хандре.

В самых запущенных случаях помогает «шоковая терапия».

«Если в окружении с людьми случается что-то ужасное, кто-то умирает и заболевает, это очень шокирует. И вы понимаете, что, по сравнению с этим, ваши переживания — это мелочь», — заключила Бояринова.