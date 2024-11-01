Сержант СВО Королев рассказал, как получил медаль «За отвагу» в 15 км от Киева

В феврале 2022 года младший сержант Артем Королев в составе псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии зашел на Украину и примерно в 15 километрах от Киева получил свою первую награду, сообщает Минобороны РФ .

Боец Королев находится на специальной военной операции с самого ее начала. Он помнит, как местные жители радовались приходу российских солдат, снабжали их продуктами питания и приветственно махали шапками. Младший сержант вместе с сослуживцами с честью выполнил поставленную перед ним задачу и получил две награды, одну из них вблизи Киева – медаль «За отвагу».

«Одну награду получил, как нам сказали, «еще под Киевом», когда мы дошли километров 15. И вторую награду я получил после того, как получил ранение. Знал, где находится госпиталь. И поэтому мы в этом случае так быстро и доехали. Потому что никто не знал, где находится он. А я знал, куда ехать, где проехать побыстрее и как добраться туда», - рассказал младший сержант Королев.

В настоящее время Королев проходит реабилитацию после ранения. После выздоровления он снова готов пойти на фронт, чтобы помочь товарищам и защитить родину.