Сервисы «Додо Пиццы» упали после запуска коллаборации с Genshin Impact

Во вторник утром возникли сбои в работе сайта и мобильного приложения сети общепита «Додо Пицца», сообщается на сайте Downdetector .

Те, кто захотел отведать ароматную пиццу, пожаловались, что приложение компании не открывается, а сайт — не грузится. Оформить заказы онлайн в данный момент невозможно.

Чаще всего о сбоях в сервисах «Додо Пиццы» сообщают из Республики Саха (Якутия), Тамбовской области, Республики Хакасия, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также из Орловской области.

Вероятно, сервисы «упали» из-за массового наплыва пользователей — во вторник «Додо Пицца» запустила коллаборацию с Genshin Impact в честь обновления игры. Она доступна всего сутки.

В меню сети пиццерий появились специальные позиции — голубой молочный коктейль «Тайна неба» и пицца «Сокровище леса» в уникальной упаковке, а еще комбо «Вкусное путешествие».

В подарок к милкшейку идет лимитированный брелок, к пицце — тот же брелок и промокод на цифровой мерч в игре, а в комбо будут акриловый стенд и промокод.