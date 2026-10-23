Сервис поиска специалистов по рекомендациям соседей тестируют на одной из платформ

На конференции для представителей ремонта и строительства «Все для стройки бизнеса» рассказали о тестировании пространства «Авито Соседи». В нем пользователи могут найти специалистов, которых уже нанимали и положительно оценили жители того же дома, жилого комплекса или района. Также в разделе доступны объявления о товарах, которые соседи отдают бесплатно или продают не дороже 500 рублей.

Тестирование доступно 5 млн пользователей по всей России, у которых в профиле указан адрес. В «Авито Соседях» собраны объявления от мастеров, получивших высокие оценки и положительные отзывы от других пользователей поблизости.

«Сломался кран, нужна няня или репетитор для ребенка — в таких ситуациях мы часто пишем в домовой чат или просим знакомых и соседей посоветовать проверенного специалиста. Авито перенес привычный опыт соседних рекомендаций в цифровой формат, чтобы упростить поиск исполнителей», — отметили в компании.

Почему пользователи обращаются к соседям

Исследования «Авито Услуг» показывают: более 40% опрошенных воспринимают жителей своего района как соседей, а шестерым из десяти важно поддерживать с ними добрые отношения и иметь возможность обратиться за советом. Каждый пятый пользователь при выборе мастера обращается за рекомендацией к соседям по дому или району.

«Личный опыт и совет знакомого человека для многих важнее, чем оценки незнакомых людей в интернете. „Авито Соседи“ отвечает на этот запрос: помогает находить мастеров, которым уже доверяют соседи, и закрывать потребности рядом с домом. Для Авито это следующий шаг в развитии социальных механик, которые объединяют людей для заказа услуг и обмена товарами», — рассказал Александр Куроптев, старший директор вертикали Авито Услуги.

Как работает пространство

В разделе собраны предложения мастеров, которые уже выполняли заказы для жителей того же района, жилого комплекса или дома, а затем получили высокую оценку и положительный отзыв. «Соседство» определяется на основе адреса, указанного в профиле пользователя. Радиус зависит от города, плотности населения, района и выбранной услуги и составляет от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

Попасть в раздел можно через главную страницу «Авито Услуг», главные страницы категорий, баннеры в поисковой выдаче и личный профиль.

В период тестирования в «Авито Соседях» можно заказать услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, ремонту и строительству, перевозке и доставке, уборке, а также найти нянь и зоонянь. В разделе также доступны рекомендованные соседями репетиторы, спортивные тренеры, автоинструкторы, мастера и салоны красоты, специалисты по организации мероприятий, фотографы и видеографы.

Кроме того, в «Авито Соседях» появится раздел с объявлениями о вещах, которые больше не нужны одним жителям района, но могут пригодиться другим. Там можно будет найти вещи, которые соседи отдают бесплатно или продают не дороже 500 рублей, и забрать их рядом с домом без затрат на доставку.

Платформа планирует масштабировать продукт и развивать сценарии поиска услуг и товаров с учетом опыта соседей.