Сервис Miro прекращает работу в России с 12 сентября

Сервис для совместной работы Miro, который был создан пермяком Андреем Хусидом, прекращает работать в РФ и Белоруссии с 12 сентября, сообщает РБК .

Владельцам аккаунтов на платформе в среду пришло письмо с уведомлением о прекращении работы.

Так отмечено, что предоставлять услуги клиентам из двух стран компания больше не может из-за введения новых санкций.

При этом полный доступ к сервису для пользователей будет до 12 сентября. А доступ к аккаунтам на платформе для россиян и белорусов закроют с 18 часов (мск) 11 октября.

В 2022 году Miro закрыла все офисы в России. На сегодняшний день компания базируется в Евросоюзе, США и Азии.