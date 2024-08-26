Сервис для создания заметок Notion уходит из России из-за санкций

Компания сообщила, что решение связано с санкциями США в отношении России. 9 сентября будут закрыты рабочие пространства пользователей, которые находятся в РФ, а также запрещен доступ к возможностям сервиса с территории страны.

Российским пользователям принесли извинения и рекомендовали сохранить все важные данные.

Управление по контролю за иностранными финансами США («OFAC») опубликовало новые ограничительные меры, направленные на российский ИТ-сектор, 12 июня. Санкции запрещают предоставление любых ИТ-услуг и программного обеспечения физлицам и компаниям как в РФ, так и косвенно связанными с ней.