сегодня в 16:41

Сервис для подготовки брачного договора появился на портале госуслуг

На портале госуслуг начал работать новый сервис, он предназначен для подготовки брачного договора, сообщает ТАСС .

Как рассказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, новая услуга позволяет гражданам заранее подготовить проект документа онлайн, чтобы потом только заверить его у нотариуса.

Брачный договор определяет и регулирует имущественные права и обязанности граждан в браке и при разводе.

Эта услуга доступна в рамках спецсервиса «Обращение к нотариусу» (из серии «жизненных ситуаций»). Новый сервис доступен на госпортале на странице «Заключение брачного договора».

Ранее эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович заявил, что брачный договор и корпоративные соглашения могут защитить семейный бизнес при разводе и конфликте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.