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Сервис для подготовки брачного договора появился на портале госуслуг

Общество

Фото - © Медиасток.рф

На портале госуслуг начал работать новый сервис, он предназначен для подготовки брачного договора, сообщает ТАСС.

Как рассказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, новая услуга позволяет гражданам заранее подготовить проект документа онлайн, чтобы потом только заверить его у нотариуса.

Брачный договор определяет и регулирует имущественные права и обязанности граждан в браке и при разводе.

Эта услуга доступна в рамках спецсервиса «Обращение к нотариусу» (из серии «жизненных ситуаций»). Новый сервис доступен на госпортале на странице «Заключение брачного договора».

Ранее эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович заявил, что брачный договор и корпоративные соглашения могут защитить семейный бизнес при разводе и конфликте.

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