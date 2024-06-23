Серпухову присвоен статус наукограда

Создание наукограда на территории Большого Серпухова позволит аккумулировать и реализовывать научные идеи, создать современную инфраструктуру для инноваций, практического внедрения разработок ученых.

В научно — производственный комплекс Серпухова сегодня входят 50 предприятий, организаций, учреждений. Они ведут научную, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров.

Дата 19 июня будет внесена в ежегодный календарь событий нашего муниципалитета, как одно из наиболее значимых и важных событий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.